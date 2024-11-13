У сірому костюмі і з фруктовою брошкою: Олена Зеленська виступила на саміті

Перша леді України обрала для свого виходу ділове вбрання трендового сірого кольору.
Олена Зеленська взяла участь у Європейському регіональному саміті шкільного харчування, який Україна приймає вперше як учасниця міжнародної Коаліції шкільного харчування. У ньому також взяло участь понад 500 учасників із різних куточків світу.
Перша леді виступила там із доповіддю, у якій розповіла з чого та як саме починалася реформа шкільного харчування. Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Колись нам допоміг світовий досвід. І тепер ми раді поділитися своїм – як давати найкраще дітям у найтяжчих умовах. Бо шкільний обід – це більше ніж їжа. Це основа майбутнього цілих поколінь", – зазначила дружина президента.
Там Зеленська постала у сірому костюмі, який складався з подовженого жакета і широких штанів зі стрілками, і білому топі. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.
До лацкану жакета перша леді прикріпила цікаву брошку у вигляді золотистого фрукта.
Свій діловий лук Олена завершила акуратним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і золотими сережками-пусетами.
Нагадаємо, Олена Зеленська на восьмому Українському жіночому конгресі у Києві постала у білій сорочці і темно-синьому костюмі-трійці.
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