У сірому костюмі і з фруктовою брошкою: Олена Зеленська виступила на саміті

Олена Зеленська взяла участь у Європейському регіональному саміті шкільного харчування, який Україна приймає вперше як учасниця міжнародної Коаліції шкільного харчування. У ньому також взяло участь понад 500 учасників із різних куточків світу.

Перша леді виступила там із доповіддю, у якій розповіла з чого та як саме починалася реформа шкільного харчування. Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Колись нам допоміг світовий досвід. І тепер ми раді поділитися своїм – як давати найкраще дітям у найтяжчих умовах. Бо шкільний обід – це більше ніж їжа. Це основа майбутнього цілих поколінь", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у сірому костюмі, який складався з подовженого жакета і широких штанів зі стрілками, і білому топі. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану жакета перша леді прикріпила цікаву брошку у вигляді золотистого фрукта.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій діловий лук Олена завершила акуратним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і золотими сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на восьмому Українському жіночому конгресі у Києві постала у білій сорочці і темно-синьому костюмі-трійці.

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