У сірому костюмі і з гарною брошкою: Олена Зеленська зустрілася з прем'єр-міністеркою Данії

Перша леді України прихала до Копенгагена, де обговорила з Метте Фредеріксен дансько-українські гуманітарні проєкти.

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Данії зустрілася з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. Вона подякувала політикині за потужну і непохитну підтримку, яку Данія надає Україні.

""Щоб захистити себе, ми повинні захистити Україну, тому що Україна – це Європа", – сказала Метте Фредеріксен, прем’єр-міністерка Данії, на лютневій Мюнхенській безпековій конференції. І вже наприкінці лютого вона приїхала до Львова, щоб підписати з Президентом Володимиром Зеленським угоду про співробітництво у сфері безпеки", – розповіла перша леді України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська з'явилася на зустрічі у діловому образі. На ній був сірий штанний костюм, світла сорочка і чорні туфлі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила гарне укладання з локонами і макіяж у ніжних відтінках. До жакету вона прикріпила красиву золоту брошку, а у вухах були золоті сережки-пусети.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Рівненщину у білій блузці і діловому чорному костюмі, який складався з прямих штанів і приталеного жакета з коміром і лацканами цікавого крою.

Читайте також: