У сірому костюмі і з хусткою-паше: діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у запуску кампанії "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство", який приурочений до міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства" (триває щороку від 25 листопада до 10 грудня).

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Головна ідея в тому, що з насильством допомагають боротися навіть маленькі кроки. Небайдужість врятує чиєсь життя, якщо не мовчати, не відвертатись.

Говорити про насильство щодо себе чи щодо близьких не соромно, – це відповідально. Боротися з домашнім агресором – те саме, що боротися з тим, хто напав на твою країну, твій дім", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала там у сірому діловому костюмі, який складався із жакета і штанів-палацо зі стрілками, і світло-сірій сорочці. Взута вона була у чорні ботильйони на стійких підборах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і завершила аутфіт сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі-двійці та лаконічних сережках виступила на Українському жіночому конгресі.

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