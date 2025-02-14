У сірому костюмі і з підвіскою на шиї: Бріжит Макрон прибула на церемонію вручення премії

Бріжит Макрон у супроводі свого чоловіка президента Емманюеля Макрона прибула на церемонію вручення премії Ілана Халімі у Єлисейському президентському палаці в Парижі. Премія названа на честь молодого француза мароккансько-єврейського походження Ілана Халімі, якого викрали, катували та вбили 13 лютого 2006 року. Нею нагороджують за відданість у боротьбі з расизмом, антисемітськими упередженнями та стереотипами.

Перша леді обрала для своєї появи стриманий монохромний образ. На ній був штанний сірий костюм і сірий джемпер.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

Лук Бріжит доповнила об'ємною перукою, макіяжем смокі-айс, французьким манікюром, каблучкою з камінням і срібним ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у верблюжому пальті і в обіймах чоловіка з'явилася на заході поблизу Парижа.

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