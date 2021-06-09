Еммануель Макрон і його дружина Бріжит / Associated Press

У сірому костюмі і за руку з чоловіком: Бріжит Макрон на прогулянці у Валансі

Перша леді Франції у діловому образі сходила з чоловіком в ресторан.

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон прогулялися разом Валансом, що на південному сході Франції. У цей момент їх зазнімкували фотографи.

Подружжя йшло, тримаючись за руки, і це мало дуже милий вигляд. Також вони відвідали ресторан, в якому пообідали. А після цього Макрони сфотографувалися з персоналом ресторану.

Еммануель Макрон і його дружина Бріжит / Associated Press

Перша леді Франції обрала для прогулянки діловий аутфіт. На ній була біла блузка і сірий костюм, який складався з подовженої жилетки і прямих штанів.

Еммануель Макрон і його дружина Бріжит / Associated Press

Вбрання Бріжит поєднала з чорними туфлями і сірою сумкою. Волосся пані Макрон було акуратно укладене, а на обличчі у неї була маска в тон костюма.

Еммануель Макрон і його дружина Бріжит / Associated Press

Еммануель був одягнений у класичний темно-сірий костюм, білу сорочку і чорну краватку.

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