У сірому костюмі, перлах і на шпильках: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході

Камала Гарріс любить носити строгі вбрання класичних відтінків.
Віцепрезидента США Камала Гарріс разом із президентом Джо Байденом взяла участь у заході про охорону здоров’я у Північній Кароліні. Там вона виступила з промовою.
Гарріс обрала для своєї появи діловий штанний костюм сірого кольору, чорний топ і чорні шкіряні туфлі на шпильках.
Політикиня зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою. Вуха і шию вона прикрасила чорними перлами, а на руці була каблучка з фіолетовим каменем.
Нагадаємо, Камала Гарріс у діловому костюмі і блузці мандаринового кольору виступила в Білому домі.
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