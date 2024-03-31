У сірому костюмі, перлах і на шпильках: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході

Віцепрезидента США Камала Гарріс разом із президентом Джо Байденом взяла участь у заході про охорону здоров’я у Північній Кароліні. Там вона виступила з промовою.

Камала Гарріс і Джо Байден / Фото: Associated Press

Гарріс обрала для своєї появи діловий штанний костюм сірого кольору, чорний топ і чорні шкіряні туфлі на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Політикиня зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою. Вуха і шию вона прикрасила чорними перлами, а на руці була каблучка з фіолетовим каменем.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс у діловому костюмі і блузці мандаринового кольору виступила в Білому домі.

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