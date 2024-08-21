У сірому костюмі та ідеально начищених туфлях: король Чарльз зустрівся з родинами після трагедії у Саутпорті

Король Чарльз відвідав Саутпорт (місто в графстві Мерсісайд Великої Британії), щоб висловити свою підтримку близьким загиблих внаслідок жахливої трагедії, що сталася 29 липня.

Трагедія сталася у дитячому танцювальному клубі. В результаті дві дівчинки загинули на місці, а ще одна померла у лікарні. Двоє дорослих, які намагалися захистити дітей, також були серйозно поранені. 17-річного підозрюваного було затримано поліцією.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз висловив свою підтримку сім'ям та суспільству, які постраждали від загибелі трьох дівчаток на танцювальному занятті. Монарх провів приватну зустріч із сім'ями та деякими дітьми, які були того дня на танцях. Після цього король провів час із членами спільноти Саутпорта в ратуші. Він також оглянув місце, куди люди приносили квіти та іграшки на згадку про загиблих дітей.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Згадуючи Бебе Кінг, Елсі Дот Стенкомб та Еліс Дасільву Агіар.

"Король перебував в Саутпорті, щоб висловити свою постійну підтримку тим, хто постраждав від нападу 29 липня і заворушень, що послідували за ним", — йдеться в повідомленні в Instagram королівської родини.

Король Чарльз мав сумний вигляд, був у світло-сірому костюмі, білій сорочці та сірій краватці в принт. Обутий монарх був у ідеально начищені туфлі. До міста він приїхав із Шотландії, де у замку Балморал проводить свої літні канікули.

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