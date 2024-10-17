У сірому костюмі та лоферах: стильна королева Летиція на діловому заході

На захід, організований у готелі Elba Madrid Alcala у співпраці з Фондом ONCE та Міністерством соціальних прав, королева Летиція приїхала у сірому двобортному костюмі-двійці, що ідеально підходить для офіційного виходу.

Під жакет Летиція одягла чорний топ із мереживним оздобленням, взула шкіряні лофери на низьких квадратних підборах, в руках тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці. Блискуче волосся королеви було розпущене, вона зробила макіяж у теплих рожевих відтінках, одягла мініатюрні золоті сережки-кільця та каблучку Coreterno на вказівний палець.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Днем раніше Летиція разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI відвідала Барселону, де вони були присутні на галаконцерті премії "Планета 2024" у Національному музеї мистецтв у Каталонії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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