У сірому костюмі та лоферах: стильна королева Летиція на діловому заході

Королева Летиція взяла участь у Всесвітньому дні психічного здоров'я у Мадриді.
На захід, організований у готелі Elba Madrid Alcala у співпраці з Фондом ONCE та Міністерством соціальних прав, королева Летиція приїхала у сірому двобортному костюмі-двійці, що ідеально підходить для офіційного виходу.
Під жакет Летиція одягла чорний топ із мереживним оздобленням, взула шкіряні лофери на низьких квадратних підборах, в руках тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці. Блискуче волосся королеви було розпущене, вона зробила макіяж у теплих рожевих відтінках, одягла мініатюрні золоті сережки-кільця та каблучку Coreterno на вказівний палець.
Днем раніше Летиція разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI відвідала Барселону, де вони були присутні на галаконцерті премії "Планета 2024" у Національному музеї мистецтв у Каталонії.
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