У сірому костюмі та пітонових чоботях: Анна Вінтур отримала нагороду на прийомі у короля Чарльза

Його Величність король вручив Анні Вінтурі орден Кавалерів Пошани за заслуги в моді.

До Букінгемського палацу редакторка приїхала в сірому спідничному костюмі в клітинку, що складався з асиметричного подовженого жакета, під яким був молочно-білий топ і спідниці міді, і взута у високі чоботи сірого кольору зі шкіри пітона. У неї на шиї було два намиста з камінням різного розміру, а на обличчі були великі сонцезахисні окуляри. Знявши аксесуар під час нагородження, пані Вінтур заявила королю, що не припинить працювати.

Анна Вінтур у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

75-річна Дама Анна Вінтур найвідоміша як багаторічна головна редакторка Vogue, посаду, яку вона обіймає від 1988 року.

Анна Вінтур у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

За заслуги у сфері моди вона увійшла до числа почесних кавалерів на честь Дня народження короля 2023 року, приєднавшись до дами Джуді Денч, сера Елтона Джона, Девіда Гокні та сера Пола Маккартні. Вона сказала: "Це ще більше переконує мене в тому, що мені ще багато чого належить зробити".

"Вітаємо Даму Анну Вінтур!

Сьогодні в Букінгемському палаці король вручив легендарній головній редакторці @voguemagazine орден Кавалерів Пошани за заслуги в моді", — йдеться у повідомленні палацу у Instagram під фото.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Анна Вінтур зробила незвичайну пропозицію принцесі Уельській Кейт.

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