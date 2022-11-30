У сірому костюмі та туфлях-човниках: Олена Зеленська на прийомі у королеви Камілли

Перша леді Олена Зеленська поїхала з візитом до Великої Британії і вже встигла відвідати кілька важливих заходів.

Насамперед Олена Зеленська зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака — Акшатою Мурті. Зустріч відбулася на Даунінг-стріт.

Олена Зеленська та Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Також перша леді відвідала відкриття виставки про військові злочини Росії у Portcullis House у Лондоні.

Вона виголосила там промову і, судячи з фото, емоції наринули на неї під час цього заходу.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Вчорашній вечір Зеленська провела у компанії королеви Камілли. Дружина короля Чарльза III влаштувала в Букінгемському палаці прийом, присвячений підвищенню поінформованості про насильство щодо жінок і дівчат у рамках 16-денної кампанії ООН проти гендерного насильства. Його відвідали й інші монарші персони європейських королівських будинків.

Королева Камілла на прийомі у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Перша леді України прибула на захід у тому ж аутфіті, де відвідувала виставку. На ній був сірий блейзер із чорним коміром, на грудях була пришпилена золота брошка, а спідниця з костюма була довжини міді з невеликим розрізом спереду. Зеленська зібрала волосся у низький пучок і зробила макіяж у натуральних відтінках.

Нагадаємо, у вересні Олена Зеленська також відвідувала Лондон, вона приїжджала на прощання з королевою Єлизаветою ІІ. Тоді їй дала аудієнцію принцеса Уельська.

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