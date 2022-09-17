У сірому костюмі та у перлинних прикрасах: імператриця Масако з чоловіком Нарухіто полетіли до Лондона

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако сіли на рейс першого класу до Лондона, де в понеділок будуть присутні на похороні королеви Єлизавети II.

Традиційно японський імператор не був присутній на похороні будь-кого, крім своїх батьків, через культурне переконання, що глибоко укорінилося, згідно з яким смерть вважається нечистою.

Його поїздка до Великої Британії разом з імператрицею Масако перша від моменту сходження на престол 2019 року і вважається знаком поваги та підкреслює зв'язки, що сформувалися між двома королівськими сім'ями під час правління Її Величності королеви Єлизавети II.

Імператриця Масако цього дня була одягнена у світло-сірий костюм і лаконічний капелюх, на шиї у неї була тонка перлинна нитка, а у вухах сережки з великими перлинами. На обличчі у Масако була маска, як і у її чоловіка Нарухіто. Імператор був одягнений у темний костюм, світлу сорочку та сіру краватку.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Також відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та прем'єр-міністр Антигуа та Барбуди Гастон Браун вже прибули до Лондона та в суботу відвідали Ланкастер-хаус, щоб підписати книгу співчуттів королівській родині.

У Букінгемському палаці, нагадаємо, відбудеться державний прийом для світових лідерів та іноземних королівських осіб, які прибудуть на похорон королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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