У сірому костюмі та в краватці в принт зебр: стильний король Чарльз на заході у Шотландії

Король Чарльз III у піднесеному настрої приєднався до обговорення можливостей молоді у Шотландії.

75-річний монарх, який все ще перебуває на літніх канікулах у шотландському замку Балморал і збирається повернутися до Лондона наприкінці вересня, зустрівся зі співробітниками організацій, які працюють на місцях в Ейрширі, Глазго та по всьому Сполученому Королівству.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король приєднався до дискусії з представниками Шотландського підрозділу зі скорочення насильства (SVRU), почув міркування про те, як краще виявляти корінні причини насильства та як можна надати додаткову підтримку молодим людям.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На заході були присутні заступниця прем'єр-міністра Анджела Рейнер, а також інші посли з King's Trust (раніше Prince's Trust).

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз мав гарний вигляд, був одягнений у світло-сірий костюм у клітинку, сорочку та блакитну краватку в принт зебри, а в його нагрудній кишені була хустка. Король усміхався та багато спілкувався з учасниками заходу.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі їде до Лондона на церемонію вручення премії WellChild Awards 30 вересня. Експерти вже поміркували на тему, чи зустрінеться Чарльз зі своїм молодшим сином.

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