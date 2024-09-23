У сірому костюмі та з французьким манікюром: королева Софія відвідала робочий захід у Португалії

85-річна королева Софія продовжує свій візит до Лісабона.
Днями вона очолила офіційну інавгурацію Міжнародного конгресу з нейродегенеративних захворювань. На заході королева з'явилася у світло-сірому жакеті в клітинку, до тону якого підібрала сорочку з квітковою вишивкою на жовтому комірі. У Софії на шиї традиційно було кілька прикрас, а у вухах золоті сережки з камінням.
У королеви на грудях була пришпилена брошка у вигляді зеленої гілки, вона також зробила свою фірмову зачіску та легкий денний макіяж і французький манікюр.
Минулого свого виходу Софія відвідала Фонд Шампалімо в Лісабоні, де з'явилася в рожевому жакеті з квітковою аплікацією, чорних штанях, а в руках тримала невелику чорну сумку. Королівська особа продовжує активно працювати у той час, як її чоловік – екскороль Хуан Карлос I вже давно не виконує королівських обов'язків.
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