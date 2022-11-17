У сірому костюмі та з келихом: король Чарльз III на прийомі у Букінгемському палаці

Король Великої Британії продовжує виконувати свої королівські обов'язки.
Через два дні після свого 74-річчя, в день, коли було опубліковано новий портрет монарха, король відвідав прийом у Віндзорському, а потім і в Букінгемському палаці, який був організований на честь його вступу на посаду.
Король Чарльз III вшанував гостей, роздавши медалі на знак визнання зразкової служби Великій Британії, зазначивши, що він вперше провів особливу церемонію від того часу, як став королем у вересні після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.
Король був одягнений у світло-сірий костюм, білу сорочку та краватку. Монарха сфотографували з келихом якогось напою в руках. Королева-консорт Камілла не супроводжувала чоловіка цьому заході, певне була зайнята виконанням якихось інших королівських обов'язків.
Минулого тижня королівське подружжя потрапило в неприємну ситуацію, коли вони відвідували Йоркшир, якийсь невідомий хлопець кинув у монарха кілька яєць. На щастя, жодне з них не потрапило в монарха, і Чарльз як ні в чому не бувало продовжив свою роботу.
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