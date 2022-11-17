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У сірому костюмі та з келихом: король Чарльз III на прийомі у Букінгемському палаці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сірому костюмі та з келихом: король Чарльз III на прийомі у Букінгемському палаці

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Великої Британії продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Через два дні після свого 74-річчя, в день, коли було опубліковано новий портрет монарха, король відвідав прийом у Віндзорському, а потім і в Букінгемському палаці, який був організований на честь його вступу на посаду.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III вшанував гостей, роздавши медалі на знак визнання зразкової служби Великій Британії, зазначивши, що він вперше провів особливу церемонію від того часу, як став королем у вересні після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

Король був одягнений у світло-сірий костюм, білу сорочку та краватку. Монарха сфотографували з келихом якогось напою в руках. Королева-консорт Камілла не супроводжувала чоловіка цьому заході, певне була зайнята виконанням якихось інших королівських обов'язків.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Минулого тижня королівське подружжя потрапило в неприємну ситуацію, коли вони відвідували Йоркшир, якийсь невідомий хлопець кинув у монарха кілька яєць. На щастя, жодне з них не потрапило в монарха, і Чарльз як ні в чому не бувало продовжив свою роботу.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
555
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