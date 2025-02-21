У сірому костюмі та з клатчем із британським прапором: герцогиня Біргітта на прийомі у палаці

Герцогиня Глостерська Біргітта відвідала прийом у Букінгемському палаці.
78-річна герцогиня приєдналася до короля Чарльза і королеви Камілли, а також принцеси Анні на заході на честь видатних особистостей і організацій, які роблять внесок у гуманітарну діяльність по всьому світу, в Букінгемському палаці в Лондоні.
Героцгиня Біргітта була у сірому спідничному костюмі, що складався з короткого жакета та спідниці довжини нижче колін, доповнивши образ високими чоботами на підборах і з клатчем з британським прапором.
Біргітта мала укладання і макіяж, сережки-висячки у вухах і перлинне кольє на шиї. Разом з нею на заході був присутній її чоловік Річард, герцог Глостерський.
Раніше ми показували, як Біргітта затьмарила навіть королеву Каміллу на одному з публічних заходів.
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