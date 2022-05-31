У сірому костюмі та жовтому плащі: міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Україну

У сірому костюмі та жовтому плащі: міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Україну

Учора, 30 травня, міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна здійснила свій перший візит до Києва, а також відвідала місто Бучу, яке постраждало від російських окупантів.

Своїм візитом в Україну 66-річна пані міністерка вшанувала пам'ять загиблих та продемонструвала, що Франція солідарна з нашою країною та готова нарощувати підтримку у багатьох напрямках.

Катрін Колонна / Фото: Associated Press

"Разом з мером і губернатором Бучі висловлюю від імені Франції наше глибоке засудження та жах щодо зловживань з боку Росії, віддати належне жертвам та підтримати боротьбу з безкарністю", — написала у Twitter міністерка.

Aux cotes du maire et du gouverneur de Boutcha, pour dire anom de la France notre plus profonde condamnation et notre horreur des exactions russes, render hommage aux victimes et soutener la lutte contre l'impunité.



De tels actes ne peuvent rester impunis. #Ukraine pic.twitter.com/j08qY4wJVb — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

Для візиту до Києва Катрін Колонна вибрала простий та елегантний образ, у якому поєднувала жовтий плащ, світло-сірий штанний костюм та блузу. Шию міністра прикрашали намисто.

Катрін Колонна / Фото: Associated Press

Катрін Колонна / Фото: Associated Press

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