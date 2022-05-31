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У сірому костюмі та жовтому плащі: міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Україну

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У сірому костюмі та жовтому плащі: міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Україну

Катрін Колонна / Фото: Associated Press

Учора, 30 травня, міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна здійснила свій перший візит до Києва, а також відвідала місто Бучу, яке постраждало від російських окупантів.

Своїм візитом в Україну 66-річна пані міністерка вшанувала пам'ять загиблих та продемонструвала, що Франція солідарна з нашою країною та готова нарощувати підтримку у багатьох напрямках.

Катрін Колонна / © Associated Press
Катрін Колонна / Фото: Associated Press

"Разом з мером і губернатором Бучі висловлюю від імені Франції наше глибоке засудження та жах щодо зловживань з боку Росії, віддати належне жертвам та підтримати боротьбу з безкарністю", — написала у Twitter міністерка.

Для візиту до Києва Катрін Колонна вибрала простий та елегантний образ, у якому поєднувала жовтий плащ, світло-сірий штанний костюм та блузу. Шию міністра прикрашали намисто.

Катрін Колонна / © Associated Press
Катрін Колонна / Фото: Associated Press
Катрін Колонна / © Associated Press
Катрін Колонна / Фото: Associated Press

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