У сірому костюмі-трійці і гостроносих туфлях: Олена Зеленська зустрілася з президентом Португалії

Перша леді України з офіційним візитом перебуває у Португалії.
Олена Зеленська зустрілася з президентом Португальської Республіки Марселу Ребелу де Cоузою.
Перша леді подякувала йому за підтримку з боку Португалії як в оборонному секторі, так і в гуманітарній сфері.
"Послідовний друг і прибічник України. У серпні 2023 року він особисто відвідав нашу країну, а вже 2024-го взяв участь у першому Саміті миру та підтримав його комюніке. А важливим результатом візиту президента Володимира Зеленського до Лісабона цього року стало укладення угоди про безпекову співпрацю між Україною та Португалією", – зазначила Зеленська.
На зустрічі перша леді з'явилася у діловому сірому костюмі-трійці, який складався з жакета з великими накладними кишенями, жилета і широких штанів. Аутфіт вона доповнила коричневими гостроносими туфлями.
Олена зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха елегантними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі баклажанового відтінку з ремінцем виступила на конференції у Португалії.
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