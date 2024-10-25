У сірому костюмі-трійці і гостроносих туфлях: Олена Зеленська зустрілася з президентом Португалії

Олена Зеленська зустрілася з президентом Португальської Республіки Марселу Ребелу де Cоузою.

Олена Зеленська і Марселу Ребелу де Cоуза / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді подякувала йому за підтримку з боку Португалії як в оборонному секторі, так і в гуманітарній сфері.

"Послідовний друг і прибічник України. У серпні 2023 року він особисто відвідав нашу країну, а вже 2024-го взяв участь у першому Саміті миру та підтримав його комюніке. А важливим результатом візиту президента Володимира Зеленського до Лісабона цього року стало укладення угоди про безпекову співпрацю між Україною та Португалією", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді з'явилася у діловому сірому костюмі-трійці, який складався з жакета з великими накладними кишенями, жилета і широких штанів. Аутфіт вона доповнила коричневими гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха елегантними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі баклажанового відтінку з ремінцем виступила на конференції у Португалії.

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