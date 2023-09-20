У сірому костюмі-трійці: Олена Зеленська відвідала Метрополітен-музей у Нью-Йорку

Перша леді побувала в одному з найвідоміших музеїв США і світу.

Олена Зеленська в межах візиту на 78-му сесію Генасамблеї ООН відвідала Метрополітен-музей у Нью-Йорку.

Метрополітен-музей у Нью-Йорку / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там вона на власні очі побачила роботу уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі – "Захід сонця над Дніпром". У Маріуполі був його музей, який знищили й розграбували російські окупанти.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Тепер ця картина зберігається та експонується в Метрополітен-музеї, який одним із перших відгукнувся на заклик України і повернув історичну справедливість, позначивши Архипа Куїнджі, Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського як українських художників, які народилися і працювали в Україні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді повідомила в дописі в Instagram, що зовсім скоро музей у межах кампанії "МЕТ говорить українською" запустить українськомовні аудіокоментарі до своїх експонатів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це не лише зручність і відчуття дому для українців, яких війна розкидала по світу, а й відновлення історичної справедливості та культурної рівності. Що більше мов у мистецтва, то багатший світ", – зауважила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для відвідин музею перша леді обрала діловий сірий костюм-трійку, який складався з жакета, жилетки і штанів. Вбрання вона поєднала з чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зачіска з локонами, гарний макіяж, золоті сережки-кільця від бренду Cos і делікатний ланцюжок на шиї завершили образ Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська отримала з рук подружжя Клінтонів нагороду Clinton Global Citizen Award. На сцені вона постала в чорних штанях-палацо від Six та елегантній білій блузці від A.M.G.

Читайте також: