У сірому костюмі-трійці: стильна королева Летиція відвідала церемонію у Мадриді

Королева Іспанії була присутня на 85-й церемонії вручення премії "Мадридської асоціації преси" у Real Casa De Correos у Мадриді.

Цей захід зібрав видатних журналістів на знак визнання їхньої блискучої кар'єри. На захід королева прибула у стильному штанному костюмі сірого кольору, який складався із жилета, жакета та широких штанів зі стрілками.

Летиція доповнила образ чорними шкіряними туфлями на стійких підборах і сумкою на золотому ремінці-ланцюжку. Королева розпустила волосся, зробила макіяж у теплих рожевих відтінках і підкреслила губи блиском, а у вухах у неї були невеликі золоті сережки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Буквально вчора Летиція з чоловіком королем Філіпом VI відвідала місто Чива, де вони вітали людей, які постраждали від повені. Там Летиція з'явилася у простішому повсякденному образі. Візит минув дуже тепло, особливо якщо порівнювати його попереднім.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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