У сірому костюмі, водолазці і з гарною зачіскою: діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із командою її Фундації зустрілася з Open Society Foundations на чолі з головою мережі Олександром Соросом. Вони підписали меморандум про партнерство.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вірю, що благодійний внесок у розмірі 1 млн дол США, про який вдалося домовитися, допоможе масштабувати проєкти Фундації.

І насамперед проєкти, спрямовані на соціалізацію, відпочинок і поліпшення ментального здоровʼя дітей. Тих, які виховуються у великих прийомних родинах у прифронтових, деокупованих і постраждалих регіонах України.

За понад рік роботи моя фундація об’єднала навколо допомоги Україні філантропів та меценатів із 25 країн світу. І ми раді, що вдалося залучити нового партнера", - написала перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у діловому сірому костюмі, який складався із жакета і штанів-палацо зі стрілками та чорним ремінцем, чорній водолазці і чорних черевиках.

Свій аутфіт Олена доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська у синьому кардигані зустрілася з дітьми.

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