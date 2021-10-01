У сірому костюмі та смугастій сорочці: діловий образ Марини Порошенко

Експерша леді України поєднала у своєму луці штанний костюм і ніжну сорочку.

Нещодавно Марина Порошенко створила свій аккаунт в Instagram і розпочала там публікувати світлини зі свого життя.

Днями вона взяла участь у святкуванні 100-річчя Національного інституту раку і виклала світлини із заходу у своєму фотоблогу. Вона виступила з промовою.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

"100 років медичних та наукових досягнень. 100 років відчайдушної боротьби за життя кожного пацієнта. Щиро вітаю колектив Національного інституту раку із цією визначною датою!" – написала Марина Анатоліївна.

Пані Порошенко продемонструвала там діловий аутфіт. На ній був сірий костюм, який складався із приталеного жакету і штанів, і світло-рожева сорочка в смужку і з білим коміром.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Експерша леді зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були перлинні сережки.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Нагадаємо, нещодавно Марина разом із дітьми приготувала для чоловіка Петра Порошенко на його день народження сюрприз - вечір незабутніх емоцій. Як все було, вона показала у соцмережі.

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