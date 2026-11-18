Принц Жак і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

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Ця церемонія покликана відзначити заслуги чоловіків та жінок, чия діяльність та самовідданість сприяють служінню державі та зміцненню престижу Князівства.

Їхні Світлості привітали всіх удостоєних нагород.

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Княгиня Шарлін, князь Альбер II та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін одягла приталену сукню довжини міді із щільної вовняної або крепової тканини меланжевого світло-сірого відтінку з краваткою на шиї. На правій стороні грудей у неї була приколота велика овальна ювелірна брошка з діамантами (ймовірно, фамільна коштовність із колекції Дому Грімальді), а на лівій — мініатюрний значок із державним символом Монако. У вухах — діамантові сережки-пусети з розсипом каміння.

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Світле волосся княгині було гладко зачесане на прямий проділ і зібране в низький пучок, а в макіяжі зроблено акцент на яскраву помаду.

Княгиня Шарлін та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Спадковий принц Жак одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та синю краватку. Його батько князь Альбер II також був у схожому ансамблі.

А нещодавно князь та княгиня були присутні на церемонії вручення подарунків від Червоного Хреста в Монако, де Шарлін з'явилася в образі у шоколадних тонах.

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