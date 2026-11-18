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У сірому луку та в компанії сина: княгиня Шарлін відвідала церемонію
В Океанографічному музеї князь Монако Альбер II очолив церемонію вручення відзнак орденів Святого Карла і Гримальді. На заході була його дружина — княгиня Шарлін і син принц Жак.
Ця церемонія покликана відзначити заслуги чоловіків та жінок, чия діяльність та самовідданість сприяють служінню державі та зміцненню престижу Князівства.
Їхні Світлості привітали всіх удостоєних нагород.
Княгиня Шарлін одягла приталену сукню довжини міді із щільної вовняної або крепової тканини меланжевого світло-сірого відтінку з краваткою на шиї. На правій стороні грудей у неї була приколота велика овальна ювелірна брошка з діамантами (ймовірно, фамільна коштовність із колекції Дому Грімальді), а на лівій — мініатюрний значок із державним символом Монако. У вухах — діамантові сережки-пусети з розсипом каміння.
Світле волосся княгині було гладко зачесане на прямий проділ і зібране в низький пучок, а в макіяжі зроблено акцент на яскраву помаду.
Спадковий принц Жак одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та синю краватку. Його батько князь Альбер II також був у схожому ансамблі.
А нещодавно князь та княгиня були присутні на церемонії вручення подарунків від Червоного Хреста в Монако, де Шарлін з'явилася в образі у шоколадних тонах.