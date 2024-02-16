У сірому луку та великих сережках: королева Максима на робочому заході

52-річна королева Максима одягла сірий костюм із шовкового крепу від Natan Couture до тону якого підібрала двосторонню вовняну накидку темно-сірого кольору, а в руках тримала сірий шарф. Образ королеви доповнював клатч від Dior, масивні сережки, кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястях та годинник на чорному класичному ремінці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її Величність зробила макіяж з акцентом на очі, а губи підкреслила ніжно-рожевим блиском. Максима усміхалася і, як це зазвичай буває, перебувала у чудовому настрої на заході.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Максима у яскравому костюмі та на підборах приїхала сортувати сміття.

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