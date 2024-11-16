У сірому напівпальті і штанях-палацо: Олена Зеленська у монохромному луку відвідала Київщину

Олена Зеленська зустрілася з партнером Фундації, американським бізнесменом і благодійником – Деллом Лоєм Хансеном, який разом із донькою Міссі Мінс з робочим візитом приїхав до України.

Разом вони відвідали "Містечко Хансена" на Київщині – місце для тих, хто втратив дім через війну. Там мешкає понад 300 родин ВПО, серед яких 9 великих прийомних із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини й інших областей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"З подружжям Хансенів я познайомилася цього літа під час візиту до штату Юта (США). Делл Лой Хансен був організатором благодійного заходу в Солт-Лейк-Сіті й став одним із донорів проєктів Фундації.

Зокрема, завдяки внеску Делла Лоя Хансена ми масштабуємо другу чергу проєкту "Адреса дитинства": розпочали зведення ще одного будинку для великої прийомної родини на Київщині.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Надзвичайно вдячна Деллу Лою Хансену за прагнення допомогти українцям, які залишилися без житла внаслідок повномасштабного вторгнення", – написала перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час поїздки у Київську область Зеленська продемонструвала стильний монохромний образ у всьому сірому. На ній було напівпальто, светр оверсайз, штани-палацо і бежеве взуття.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами волосся, ніжний макіяж і завершила аутфіт срібними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому костюмі і з фруктовою брошкою виступила на саміті.

Читайте також:

Гарні образи Олени Зеленської (17 фото)