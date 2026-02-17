- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 1 хв
У сірому пальті і без підборів: папараці сфотографували Меланію Трамп на Південній галявині Білого дому
Перша леді у повсякденному образі повернулася з вікенду до Вашингтона.
Папараці зазнімкували президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп, коли вони у Вашингтоні виходили з борта Marine One і йшли Південною галявиною до Білого дому. Подружжя повернулося з вікенду у Флориді.
Меланія була одягнена у сіре двобортне пальто вільного силуету, чорні шкіряні рукавиці, чорні светр і кюлоти. Вбрання вона поєднала з чорними шкірянями чоботами зі шнурівкою і без звичних високих підборів, які вона обожнює. У першої леді було укладання з локонами і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.
Дональд був одягнений у класичне чорне пальто, синій костюм, білу сорочку і синю краватку.
Нагадаємо, Меланія Трамп на зустрічі з військовими постала у верблюжому пальті та чоботах винного відтінку.