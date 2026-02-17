У сірому пальті і без підборів: папараці сфотографували Меланію Трамп на Південній галявині Білого дому

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Папараці зазнімкували президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп, коли вони у Вашингтоні виходили з борта Marine One і йшли Південною галявиною до Білого дому. Подружжя повернулося з вікенду у Флориді.

Меланія була одягнена у сіре двобортне пальто вільного силуету, чорні шкіряні рукавиці, чорні светр і кюлоти. Вбрання вона поєднала з чорними шкірянями чоботами зі шнурівкою і без звичних високих підборів, які вона обожнює. У першої леді було укладання з локонами і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

Дональд був одягнений у класичне чорне пальто, синій костюм, білу сорочку і синю краватку.

