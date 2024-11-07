У сірому пальті і шовковій блузці з квітами: президентка Молдови Мая Санду на саміті у Будапешті

Чинна президентка Молдови Мая Санду, яка нещодавно переобрана на другий термін, бере участь у саміті Європейського політичного співтовариства у Будапешті.

Мая Санду / Фото: Associated Press

Туди вона прибула у класичному сірому пальті з поясом на талії, яке вона скомбінувала зі світлими шкіряними туфлями на шпильках.

Мая Санду / Фото: Associated Press

Під верхнім одягом на політикині був світлий костюм, що складався з приталеного жакета і спідниці-олівця, а також блакитна шовкова блузка з білим квітковим принтом.

Мая Санду / Фото: Associated Press

У Санду було акуратне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Мая Санду / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Мая Санду у сукні-футлярі і з елегантною брошкою пройшлася червоною доріжкою у Великій Британії.

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