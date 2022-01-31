У сірому пальті і вбранні з паєтками: новий образ Юлії Тимошенко

Нардепка вирішила розбавити свої ділові луки різнокольоровими паєтками.

​​Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 31 січня, на Погоджувальній раді. Там політикиня з'явилася у сірому пальті з широким коміром, під яким на ній було вбрання, розшите різнокольоровими паєтками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Володимирівна зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж і доповнила діловий аутфіт оптичними окулярами у темній оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, пані Тимошенко виступила в ефірі політичного токшоу у діловому образі у класичних кольорах.

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