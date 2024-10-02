У сірому пальті-накидці та капелюсі: королева Максима відвідала балетну академію

Ця академія є міжнародним освітнім центром класичного академічного танцю. Королева Максима, як і королева Камілла, любить балет. Вона з радістю приїхала на відкриття нової будівлі для академії.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Для нового виходу у світ Максима обрала сукню смарагдового відтінку Natan Couture, зверху одягла сіре пальто-накидку з вовни теж від Natan Couture і взула сірі замшеві туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi. На голові її Величності був крислатий капелюх, в руках вона тримала блакитний клатч і рукавички, а також букет квітів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима доповнила свій образ безліччю різноманітних браслетів, гарними сережками з камінням, насиченим макіяжем очей, а в руках тримала букет квітів.

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Також королева разом зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром вітали астронавтів та учасників 35-го Планетарного конгресу ASE у Королівському палаці в Амстердамі. Там Її Величність з'явилася у сукні від Oscar de la Renta та туфлях-човниках Gianvito Rossi, а образ доповнила клатчем від Carlend Copenhagen.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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