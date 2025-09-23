У сірому пальті та блузці з бантом: гарна принцеса Уельська приїхала з чоловіком до Саутпорта

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Їхні королівські Високості взяли участь у заходах, щоб продемонструвати свою незмінну підтримку місцевій спільноті після нападу у липні 2024 року, внаслідок якого три дівчинки трагічно загинули на уроці танців у місті.

Кейт і Вільям зустрілися зі співробітниками екстрених служб, які брали участь у нападі в місцевому громадському центрі, щоб почути про їхній досвід і поговорити з фахівцями в галузі психічного здоров’я, які працювали над довгостроковою підтримкою спільноти «синіх ліхтарів» у Саутпорті.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

«Ми, як і раніше, підтримуємо всіх жителів Саутпорту. Сьогоднішня зустріч із громадськістю стала яскравим нагадуванням про важливість взаємної підтримки після цієї неймовірної трагедії. Ви залишитеся в наших думках та молитвах. W&C», — випустили заяву принц та принцеса після заходу.

Кейт сьогодні мала дуже гарний вигляд, вона була одягнена у довге сіре пальто, класичні штани зі стрілками та блідо-рожеву блузку з бантом на шиї. Її сірий лук доповнювали туфлі-човники зі шкіри та сіра сумка на короткій ручці. Принцеса зробила фірмове укладання локонами, що вже стало її фірмовою зачыскою, і макіяж з рум’янами на вилицях.

Принц Вільям прибув на зустріч у темному піджаку та штанях, світлій сорочці та з чорною краваткою.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, у жовтні минулого року візит до Саутпорта став першим виходом принцеси Кейт після завершення курсу лікування від раку. Тоді на принцесі було коричневе пальто Alexander McQueen і сорочка в горошок із краваткою від WHISTLES.