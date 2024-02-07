У сірому пальті та човниках: елегантна королева Ранія на урочистому сімейному заході

Він став королем 7 лютого 1999 року після смерті батька короля Хусейна. Що цікаво, коли Абдаллі II було три роки, його батько вирішив, що передасть владу своєму братові, а не синові.

А у січні 1999 року король Хусейн раптово оголосив Абдаллу II своїм спадкоємцем. За деякими даними, це рішення було ухвалене ним через конфлікт із братом, крім того, ЗМІ згадували, що король віддав перевагу Абдаллі тому, що так "захотіла армія". Через два тижні глава держави помер. Того ж дня принца Абдаллу було проголошено новим королем.

Сьогодні разом зі своєю дружиною королевою Ранією та дітьми вони відвідали спеціальну церемонію підняття Срібного Ювілейного Прапора на честь 25-річчя сходження Його Величності на престол.

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Знімками в Instagram поділилася королева Ранія. Її Величність з'явилася на заході у чорній сукні міді та темно-сірому пальті, взута у туфлі-човники та з сумкою в руках, а на обличчі у неї були великі сонцезахисні окуляри. Король Абдалла II був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою. Також на заході були обидві дочки короля і королеви – принцеси Іман і Сальма, а також старший син кронпринц Хусейн з дружиною принцесою Раджвою.

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