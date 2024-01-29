У сірому пальті та на підборах: іспанська королева Софія на урочистій церемонії

Мати короля Філіпа VI відвідала церемонію складання присяги перед прапором у казармах Королівської гвардії "Ель Рей" в Ель-Пардо, в Мадриді.

Присяга чи обіцянка Прапора — один із найурочистіших актів, що існують у будь-якій країні. У ньому з поцілунком Прапора матеріалізується клятва чи обіцянка покори та вірності у служінні Батьківщині, навіть ціною власного життя.

Королева Софія обрала для виходу лаконічне сіре пальто з вишивкою, під яким була чорна сукня довжини до колін. Також вона була у чорних шкіряних туфлях на невисоких підборах, а в руці несла маленьку сумку.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Її Величність зробила класичне укладання та легкий макіяж на обличчі, у неї на шиї було кілька золотих прикрас, а на комірі пальта була пришпилена брошка.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як 50 років тому королева Софія носила на урочистому заході схоже вбрання, як у королеви Камілли.

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