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У сірому пальті та на підборах: княгиня Шарлін із чоловіком відсвяткувала десятиліття свого фонду

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сірому пальті та на підборах: княгиня Шарлін із чоловіком відсвяткувала десятиліття свого фонду

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відсвяткували 10-річчя Фонду принцеси Монако та відкрили нові офіси.

Протягом 10 років Фонд принцеси Монако Шарлін підтримує та фінансує освітні проєкти на міжнародному рівні через програми "Уроки плавання", програми "Безпека на воді" та "Освіта". Вже понад мільйон людей скористалися програмами Фонду принцеси Шарлін у 43 країнах світу.

Фотограф княжої сім'ї Ерік Мафон зробив нові знімки, і вони були опубліковані в офіційному акаунті монакського подружжя на Facebook.

На захід Шарлін приїхала у сірому довгому пальті з кашеміру від Loro Piana, вузьких штанях та чорній водолазці теж від Loro Piana, а взута була у чорні туфлі з круглим носом на підборах від Dior.

Декількома днями раніше княгиня продемонструвала лук у бежевих відтінках, коли приїхала на традиційну передноворічну роздачу подарунків Червоного Хреста.

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Дата публікації
Перегляди
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