У сірому пальті та на підборах: княгиня Шарлін із чоловіком відсвяткувала десятиліття свого фонду

Протягом 10 років Фонд принцеси Монако Шарлін підтримує та фінансує освітні проєкти на міжнародному рівні через програми "Уроки плавання", програми "Безпека на воді" та "Освіта". Вже понад мільйон людей скористалися програмами Фонду принцеси Шарлін у 43 країнах світу.

Фотограф княжої сім'ї Ерік Мафон зробив нові знімки, і вони були опубліковані в офіційному акаунті монакського подружжя на Facebook.

На захід Шарлін приїхала у сірому довгому пальті з кашеміру від Loro Piana, вузьких штанях та чорній водолазці теж від Loro Piana, а взута була у чорні туфлі з круглим носом на підборах від Dior.

Декількома днями раніше княгиня продемонструвала лук у бежевих відтінках, коли приїхала на традиційну передноворічну роздачу подарунків Червоного Хреста.

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