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У сірому пальті та масивних сережках: новий стильний вихід королеви Максими

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
494
Час на прочитання
1 хв
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У сірому пальті та масивних сережках: новий стильний вихід королеви Максими

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима відвідала вчора церемонію підписання музичної угоди про спеціальну освіту в музичному центрі De Omroep Гілверсумі.

Її Величність сяяла у сірому пальті з широким поясом на талії від свого улюбленого бренду Natan, під яке одягла сіру водолазку та світло-блакитні широкі штани-кльош. Взута Максима була в замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi, які поєднала з класичною сумкою Chanel на двох ремінцях-ланцюжках.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева доповнила свій образ тими ж браслетами, в яких з'являлася під час нещодавнього візиту до Амстердамського музею тропіків на виставці "Наша колоніальна спадщина".

Також у неї був червоний манікюр, макіяж з акцентом на сірі тіні на повіках, а у вухах сяяли гарні сірі великі сережки.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Минулого тижня королівська особа у сукні Valentino була помічена на урочистому концерті, який відвідала разом зі своїм чоловіком, королем Віллемом-Олександром.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
494
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