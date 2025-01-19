У сірому пальті від Dior: Меланія Трамп із чоловіком подивилась феєрверк після передінавгураційної вечірки

54-річна дружина Трампа мала стильний вигляд на заході перед інавгурацією чоловіка у Вашингтоні.

Обраний президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією і сином Берроном прибув до Вашингтона і влаштували напередодні своєї інавгурації, яка відбудеться завтра, 20 січня, вечірку. Івент відбувся у гольф-клубі Trump Sterling.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Там Дональд з'явився у класичному чорному пальті, чорному костюмі, білій сорочці і бордовій краватці з принтом. Взутий він був чорні туфлі.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

На Меланії було стильне двобортне сіре пальто від Dior, яке вона одягла поверх білого жакардового штанного костюма з принтом у стилі бароко від бренду Dolce & Gabbana. Вбрання міс Трамп скомбінувала з білими балетками.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Свій лук вона доповнила укладанням із легкими локонами, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром і діамантовими каблучками.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Вечірка закінчилася феєрверком, за яким спостерігало подружжя Трампів.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Завтра, 20 січня, день інавгурації Дональд Трамп розпочне з традиційної молитовної служби в єпископальній церкві Святого Іоанна. Потім він візьме участь у чаюванні з президентом США Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден, які залишають свій пост. І лише після цього Дональд Трамп поїде до Капітолія на інавгурацію. Церемонію перенесли до приміщення через різке зниження температури.

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