У сірому пальті з квітами і рожевих аксесуарах: гарний вихід королеви Летиції в Пекіні
Королівське подружжя Іспанії перебуває з офіційним візитом у Китаї.
Вчора король Філіп VI та королева Летиція прибули до Будинку народних зборів на площі Тяньаньмень у Пекіні.
Для цієї появи на публіці королева Летиція обрала гарне сіре пальто із вовни та кашеміру з поясом на талії та квітковою аплікацією від Carolina Herrera. Королева доповнила пальто ніжно-рожевою сукнею, шарфом, туфлями-слінгбеками від Magrit та сумкою до тону.
Летиція розпустила волосся і зробила макіяж у рожевих тонах, а в її вухах були потрійні сережки-кільця від улюбленого бренду Gold & Roses та каблучка Coreterno на пальці.
Церемонію привітання в Будинку народних зборів для іспанського короля та королеви провели Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань.
Потім була двостороння зустріч монарха і президента, а також відвідування королевою Летицією та першою леді Пекінського демонстраційного центру обслуговування людей з обмеженими можливостями — провідного центру інновацій та соціальної допомоги для людей з обмеженими можливостями.
Нагадаємо, королівське подружжя Іспанії перебуває в Китаї вже третій день. Раніше ми показували, який образ обрала королева для відвідування культурного заходу у парку на честь 150-річчя від дня народження іспанського поета Антоніо Мачадо.