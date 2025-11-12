У сірому пальті з квітами і рожевих аксесуарах: гарний вихід королеви Летиції в Пекіні

Королева Летиція / © Getty Images

Вчора король Філіп VI та королева Летиція прибули до Будинку народних зборів на площі Тяньаньмень у Пекіні.

Для цієї появи на публіці королева Летиція обрала гарне сіре пальто із вовни та кашеміру з поясом на талії та квітковою аплікацією від Carolina Herrera. Королева доповнила пальто ніжно-рожевою сукнею, шарфом, туфлями-слінгбеками від Magrit та сумкою до тону.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Летиція розпустила волосся і зробила макіяж у рожевих тонах, а в її вухах були потрійні сережки-кільця від улюбленого бренду Gold & Roses та каблучка Coreterno на пальці.

Церемонію привітання в Будинку народних зборів для іспанського короля та королеви провели Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань.

Король Філіп VI і королева Летиція з Сі Цзіньпіном і його дружиною Пен Ліюань / © Associated Press

Потім була двостороння зустріч монарха і президента, а також відвідування королевою Летицією та першою леді Пекінського демонстраційного центру обслуговування людей з обмеженими можливостями — провідного центру інновацій та соціальної допомоги для людей з обмеженими можливостями.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, королівське подружжя Іспанії перебуває в Китаї вже третій день. Раніше ми показували, який образ обрала королева для відвідування культурного заходу у парку на честь 150-річчя від дня народження іспанського поета Антоніо Мачадо.