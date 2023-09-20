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У сірому пуловері та штанях: ще один образ Меган Маркл на Іграх Invictus, на який ніхто не звернув увагу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У сірому пуловері та штанях: ще один образ Меган Маркл на Іграх Invictus, на який ніхто не звернув увагу

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Під час візиту Меган Маркл до Дюсельдорфа на "Ігри нескорених" у герцогині був ще один вихід на публіку, який широко не висвітлювався в пресі.

Дружина принца Гаррі відвідала притулок для молодих жінок і дівчаток TrebeCafé. Приїхала туди Меган у сірому пуловері від TOTEME, який поєднала із сірими штанами-кльош з високою талією та поясом.

Волосся герцогині Сассекської було розпущено та укладено, а на обличчі був її класичний макіяж. Знімком поділилися користувачі Twitter.

"Коли Меган, герцогиня Сассекська, з'явилася на порозі, це стало великим сюрпризом. Відвідувачі TrebeCafé розповіли герцогині про своє колишнє життя на вулиці, про те, як вони дізналися про TrebeCafé і як за підтримки співробітників повернули своє життя під контроль", — йдеться у підписі під фото.

Нагадаємо, українська спортсменка, волонтерка і парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська розповіла в ефірі "Сніданку" про те, як тепло її зустріли Гаррі та Меган і яку неймовірну підтримку вона відчувала від них, перебуваючи на Іграх.

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Дата публікації
Перегляди
423
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