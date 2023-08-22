У сірому штанному костюмі: Джилл Байден відвідала Гаваї з чоловіком-президентом, після лісових пожеж

Подружжя Байденів прилетіло на Гаваї за два тижні після руйнівної пожежі. З літака вони вийшли, тримаючись за руки.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули на Гаваї у понеділок, 21 серпня. Зокрема, вони відвідали острів Мауї — найбільш постраждалий від лісових пожеж, внаслідок яких загинуло щонайменше 114 осіб, понад 800 осіб, за офіційними даними, залишаються безвісти зниклими. Візит президента відбувся за два тижні після лиха.

Джо та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Під час візиту на острови президентське подружжя пообіцяло допомогти відновити Мауї після руйнівних лісових пожеж.

Також Джо і Джилл Байден облетіли на гелікоптері зруйновані райони і пройшлися вулицями Лагайни, що згоріли.

Джо та Джилл Байден / Фото: Associated Press

У повідомленні в соціальній мережі X, яка раніше називалася Twitter, Байден сказав: "Це відновлення буде довгим і складним. Але ми продовжимо залишатися на місцях, надавати підтримку народу Гаваїв стільки, скільки потрібно".

Це відновлення буде тривалий і вивчаючи.



Але ми повинні продовжувати бути на землі, підтримуючи допомогу людям з Hawai'i для того, щоб продовжувати його. pic.twitter.com/mPJK8P0Sh5 — President Biden (@POTUS) August 21, 2023

Для візиту до цього штату президент одягнув сині штани, блакитну смугасту сорочку та сині кросівки. Також він доповнив свій лук улюбленими сонцезахисними окулярами Ray-Ban.

Джо та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді надала перевагу зручному штанному костюму сірого кольору, який поєднала з білою футболкою та сірими кросівками. Також вона одягла улюблені золоті прикраси та зробила лаконічний макіяж.

Джо та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо та Джилл Байден / Фото: Associated Press

Читайте також:

Ефектні образи Джилл Байден (31 фото)