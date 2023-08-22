У сірому штанному костюмі: Джилл Байден відвідала Гаваї з чоловіком-президентом, після лісових пожеж

Подружжя Байденів прилетіло на Гаваї за два тижні після руйнівної пожежі. З літака вони вийшли, тримаючись за руки.
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули на Гаваї у понеділок, 21 серпня. Зокрема, вони відвідали острів Мауї — найбільш постраждалий від лісових пожеж, внаслідок яких загинуло щонайменше 114 осіб, понад 800 осіб, за офіційними даними, залишаються безвісти зниклими. Візит президента відбувся за два тижні після лиха.
Під час візиту на острови президентське подружжя пообіцяло допомогти відновити Мауї після руйнівних лісових пожеж.
Також Джо і Джилл Байден облетіли на гелікоптері зруйновані райони і пройшлися вулицями Лагайни, що згоріли.
У повідомленні в соціальній мережі X, яка раніше називалася Twitter, Байден сказав: "Це відновлення буде довгим і складним. Але ми продовжимо залишатися на місцях, надавати підтримку народу Гаваїв стільки, скільки потрібно".
Це відновлення буде тривалий і вивчаючи.— President Biden (@POTUS) August 21, 2023
Але ми повинні продовжувати бути на землі, підтримуючи допомогу людям з Hawai'i для того, щоб продовжувати його. pic.twitter.com/mPJK8P0Sh5
Для візиту до цього штату президент одягнув сині штани, блакитну смугасту сорочку та сині кросівки. Також він доповнив свій лук улюбленими сонцезахисними окулярами Ray-Ban.
Перша леді надала перевагу зручному штанному костюму сірого кольору, який поєднала з білою футболкою та сірими кросівками. Також вона одягла улюблені золоті прикраси та зробила лаконічний макіяж.
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