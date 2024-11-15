У сірому штанному костюмі: королева Софія продемонструвала бездоганний образ на публіці

Королева Софія прибула з візитом до Інституту Сан-Хосе в Мадриді.
Королева Іспанії, яка нещодавно відсвяткувала 86-річчя, продовжує активно працювати. Днями вона відвідала Інститут Сан-Хосе з нагоди 125-річчя організації. Під час зустрічі королеву поінформували про розвиток інституту та всі нові проєкти.
Королева Софія обрала для нової появи на публіці сірий штанний костюм поєднуючи його з блузкою кольору морської хвилі і замшевими черевиками на підборах. У Софії був макіяж на обличчі та фірмове укладання, вона одягла численні прикраси на шию і брошку-метелика пришпилила до жакету, зробила французький манікюр і в руках тримала невелику сумку.
Нагадаємо, її невістка королева Летиція днями також відвідала захід у палаці Ель Пардо в Мадриді, куди приїхала у стильному бордовому штанному костюмі, поєднуючи його з лакованими лоферами на стійких невисоких підборах.
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