У сірому светрі та джинсах: Меган Маркл сфотографували дорогою до ресторану

42-річна герцогиня Сассекська сяяла, коли прибула до шикарного японського ресторану Asanebo у Студіо-Сіті. Для цього виходу Меган обрала сірий светр від бренду Lalignenyc та сірі джинси скінни Anine Bing, а також взула стьобані балетки від Chanel.

Герцогиня доповнила свій образ сумкою Maison Goyard за 3670 доларів та зверху накинула темне пальто. Фотографіями поділилося видання Daily Mail.

Передбачається, що Меган вечеряла з Террі Вудс, виконавчою продюсеркою компанії Опри Harpo Productions. За повідомленнями, виконавча продюсерка, можливо, працюватиме з герцогинею над другим сезоном її подкасту. Їхня спільна поява перед камерами спровокувала чутки про те, що Меган і Опра планують об'єднатися для нового проєкту в найближчі місяці.

Також фото образу Меган опублікували на сторінці бренду Lalignenyc у Instagram.

Раніше того ж дня Меган пообідала з британським модельєром Клер Вейт Келлер, колишнім художнім керівником Дому моди Givenchy, що була відповідальною за весільну сукню герцогині Сассекської.

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