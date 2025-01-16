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У сірому светрі з V-подібним вирізом: новий образ Олени Зеленської

У сірому светрі з V-подібним вирізом: новий образ Олени Зеленської

У сірому светрі з V-подібним вирізом: новий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді побувала з робочою поїздкою на Житомирщині.

Олена Зеленська приїхала на заселення двох великих прийомних родин до нових будинків на Житомирщині. Ці сім'ї втратили свої будинки через російське повномасштабне вторгнення на Херсонщині. Тепер вони будуть жити у нових оселях, збудованих за фінансування уряду Естонії через Естонський центр міжнародного розвитку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді оглянула будинки і поспілкувалася з членами цих родин. 

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у сірому светрі з V-подібним вирізом, крізь який визирала біла футболка, і чорних широких штанях.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила легкий макіяж, і прикрасила вуха елегантними сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному жакеті на затин і з цікавою аплікацією з'явилася на Одещині.

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