У сірому светрі з V-подібним вирізом: новий образ Олени Зеленської

Перша леді побувала з робочою поїздкою на Житомирщині.
Олена Зеленська приїхала на заселення двох великих прийомних родин до нових будинків на Житомирщині. Ці сім'ї втратили свої будинки через російське повномасштабне вторгнення на Херсонщині. Тепер вони будуть жити у нових оселях, збудованих за фінансування уряду Естонії через Естонський центр міжнародного розвитку.
Перша леді оглянула будинки і поспілкувалася з членами цих родин.
Там Зеленська постала у сірому светрі з V-подібним вирізом, крізь який визирала біла футболка, і чорних широких штанях.
Олена зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила легкий макіяж, і прикрасила вуха елегантними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному жакеті на затин і з цікавою аплікацією з'явилася на Одещині.
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