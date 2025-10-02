ТСН у соціальних мережах

У сірому топі та штанному костюмі до тону: принцеса Кейт приїхала на авіабазу

Принцеса Уельська Кейт приїхала з візитом на авіабазу ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін, яка стала почесним королівським коммодором авіації бази 2023 року, зустрілася з персоналом та їхніми сім’ями та ознайомилася з останніми подіями на об’єкті.

Принцеса з’явилася перед камерами в стильному штанному костюмі від Bella Freud, одягнувши під жакет, відповідний сірий топ від Alexander McQueen і взула чорні туфлі-човники на підборах Stuart Weitzman. Образ Її Високості доповнював чорний пояс, сережки з діамантами та сапфірами та маленька золота брошка, пришпилена до жакету.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Цього разу Кейт зібрала волосся шпилькою ззаду і зробила легкий денний макіяж на обличчі.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Цей візит став для принцеси зворушливою подією через зв’язки її сім’ї з Королівськими ВПС. Дідусь Кейт по батьківській лінії служив льотчиком-винищувачем під час Другої світової війни і літав разом із покійним герцогом Единбурзьким у 1960-х роках. Капітан Пітер Міддлтон, який був другим пілотом герцога на рейсах по Південній Америці під час королівського турне, помер у віці 90 років лише за кілька днів до того, як принц і принцеса оголосили про свої заручини 2010 року.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

2023 року Кейт була призначена почесним королівським коммодором авіації на базах Королівських ВПС, коли король Чарльз провів перестановки у військових призначеннях королівської родини, а також обійняла посаду головнокомандувача військово-повітряних сил флоту.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Під час візиту Кетрін отримала персональний інструктаж, де їй розповіли про нещодавні операції, зокрема про НАТО, які проводяться в Польщі. Нещодавно станцію було нагороджено «Кубком Стейнфорту» за видатні досягнення в оперативній діяльності.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як змінюється принцеса Кейт, коли вимикаються камери. Цікавим спостереженням поділилася королівська репортерка.

