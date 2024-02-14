У сірому топі та з насиченим макіяжем: у Мережі з'явився новий портрет герцогині Сассекської

Під знімком, який з'явився в акаунті фотографа та друга Меган Місана Гаррімана, повідомлялося, що герцогиня запускає нову серію подкастів після її роботи зі Spotify.

Меган підписала новий контракт на подкаст із Lemonada Media. На додаток до одного сезону її подкасту "Архетипи" на Spotify, який тепер поширюється на всіх платформах подкастів, Меган також збирається запустити нове шоу, яке вона вестиме, хоча жодних додаткових подробиць про проєкт поки що не розголошується.

"Я пишаюся тим, що тепер можу повідомити, що приєднуюсь до блискучої команди Lemonada, щоб продовжити свою любов до подкастингу", — сказала Меган у своїй заяві. "Ми плануємо перевидати "Архетипи", щоб більше людей тепер могли мати до них доступ, а також запустити новий динамічний подкаст, який знаходиться в розробці. Мені так не терпиться поділитися цим, і я дуже рада приєднатися до сім'ї Lemonada", — сказала герцогиня.

На фото, опублікованому в Instagram, герцогиня Сассекська зображена у сірому топі без рукавів з високим коміром і склавши руки перед собою. У неї на зап'ясті золотий годинник (ймовірно Cartier) та браслет від Cartier. Волосся розпущене, а на обличчі насичений макіяж.

Нагадаємо, що фотограф Місан Гарріман першим поділився знімками пари, коли Меган була вагітна дочкою Лілібет. Оголосили вони тоді про це 14 лютого 2021 року.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

До речі, 14 лютого 1984 року про свою другу вагітність публічно оголосила мама Гаррі – принцеса Діана Уельська.

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