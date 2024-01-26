У сірому total look: красива королева Максима відвідала академію дизайну

Її Величність відвідала Академію дизайну Ейндховена. Цього разу Максима була в сірому пальті від свого улюбленого дизайнера Natan Couture, під яким була сіра водолазка та спідниця теж від цього самого бренду. Також Максима одягла сірі туфлі-човники із замші Rossi Gianvito, а в руках несла сумку від Chanel, підібрану до тону.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На шиї у королеви було гарне квіткове намисто, вона також одягла сережки-кільця, кілька золотих браслетів та каблучок на пальці, а також зробила бордовий манікюр та макіяж у теплих відтінках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Максима в бежевому пальті Max Mara і сережках з гібіскусом зустрілася з жінками, які займаються рукоділлям в районі Алмере-Гейвен в Алмері.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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