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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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2 хв

У сірому total look: принцеса Уельська відвідала громадську організацію

Принцеса Уельська відвідала сьогодні громадську транспортну організацію West Sussex Minibus Service, яка працює на волонтерських засадах, у Пулборо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Організація займається громадським транспортом та керується волонтерами. Кетрін сьогодні вранці здивувала літніх пасажирів волонтерської компанії.

Компанія повністю управляється волонтерами та є порятунком для багатьох людей, яким важко користуватися громадським транспортом через ізоляцію, проблеми з пересуванням чи фінансові труднощі. Дізнавшись зранку, що принцеса приїде на мікроавтобусі, одна з жінок на ім'я Міс Дрюетт була шокована, оскільки скористалася цією послугою зовсім нещодавно.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Вона сказала журналістам: «Я просто не могла в це повірити. Я нещодавно стала учасницею. Це чудова послуга. Раніше я сама водила машину, доки не вирішила поберегти інших учасників дорожнього руху. Усі казали мені: „А що ти тепер робитимеш?“.

Принцеса провела другу половину дня, подорожуючи одним із рейсів мікроавтобуса, під час якого допомагала пасажирам дістатися з дому до місця посадки. Вона вислухала розповіді тих, хто користується цією послугою, про те, наскільки ізольованими вони були б без неї, і як мало вони змогли б залишатися активними, незалежними та підтримувати зв'язок із друзями.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Під час візиту було підкреслено важливу роль громадського транспорту у зближенні людей, зниженні соціальної ізоляції та сприянні прояву доброти у повсякденному житті.

Кетрін приїхала у сірій блузці з бантом, сірих штанях зі стрілками та довгому сірому пальті. Вона також взула замшеві туфлі-човники кольору бордо, а образ доповнила перлинними сережками-висячками, лаконічним макіяжем та зачіскою, зібраною у високий хвіст.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Візит принцеси наголосив на значенні подібних служб для згуртування людей і вона, схоже, чудово провела час.

Вчора, нагадаємо, Кейт та Вільям відвідували разом стадіон Гедінглі, де грають у регбі.

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