У сірому total look: стильна королева Максима відвідала презентацію

Буквально днями королева Максима з'явилася на публічному заході у червоній сукні Dolce & Gabbana, яку доповнила кейппальтом кольору марсала від Valentino.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Такі накидки із кашеміру в королівському гардеробі є у різних кольорах. Вчора, Її Величність була присутня на презентації доповіді "Стан малого та середнього бізнесу 2023 року" у складській та транспортній компанії Oomen у Катвейці, де також з'явилася у схожому образі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу на королеві був сірий total look та двостороння вовняна накидка Natan Couture вартістю 540 євро. Взута Максима була у темно-сірі замшеві туфлі на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала класичну сумку від Chanel.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосся королеви було розпущене, вона зробила денний макіяж та доповнила образ сірими сережками, кількома браслетами на зап'ястях та каблучками, а також світлим манікюром.

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