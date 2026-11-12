У сірому вбранні, чорному капелюсі і з перлами: японська принцеса Айко відвідала мавзолей прабабусі

Принцеса Айко / © Getty Images

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Принцеса Айко, єдина донька імператора Нарухіто та імператриці Масако, відвідала мавзолей імператриці Кодзюн — своєї прабабусі та дружини імператора Сьови. Мавзолей розташований на території імператорського кладовища Мусасі в місті Хачіодзі.

Для цієї події принцеса обрала елегантний образ у стриманій кольоровій гамі. На Айко був світло-сірий ансамбль, який складався з довгої сукні максі і вкороченого жакета з відкладним коміром і застібкою на один ґудзик. Сукня мала лаконічний крій і м’яко спадала до підлоги.

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Принцеса Айко / © Getty Images

Аутфіт Айко доповнила чорним капелюшком, білими рукавичками і чорними туфлями на невисоких підборах. На шиї у неї було класичне перлове намисто, у вухах — перлинні сережки-пусети, а до жакету вона прикріпила елегантну брошку у формі квіткової композиції.

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Волосся Айко акуратно зібрала під капелюшком, залишивши короткий чубчик. Вона зробила природний макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах. У руках принцеса тримала віяло з білою китицею.

Нагадажмо, принцеса Айко у костюмі приглушеного теракотово-рожевого відтінку відвідала з батьками виставку в Національному художньому центрі в Токіо.

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