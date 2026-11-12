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У сірому вбранні, чорному капелюсі і з перлами: японська принцеса Айко відвідала мавзолей прабабусі
24-річна донька імператорського подружжя вийшла в світ у стриманому аутфіті.
Принцеса Айко, єдина донька імператора Нарухіто та імператриці Масако, відвідала мавзолей імператриці Кодзюн — своєї прабабусі та дружини імператора Сьови. Мавзолей розташований на території імператорського кладовища Мусасі в місті Хачіодзі.
Для цієї події принцеса обрала елегантний образ у стриманій кольоровій гамі. На Айко був світло-сірий ансамбль, який складався з довгої сукні максі і вкороченого жакета з відкладним коміром і застібкою на один ґудзик. Сукня мала лаконічний крій і м’яко спадала до підлоги.
Аутфіт Айко доповнила чорним капелюшком, білими рукавичками і чорними туфлями на невисоких підборах. На шиї у неї було класичне перлове намисто, у вухах — перлинні сережки-пусети, а до жакету вона прикріпила елегантну брошку у формі квіткової композиції.
Волосся Айко акуратно зібрала під капелюшком, залишивши короткий чубчик. Вона зробила природний макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах. У руках принцеса тримала віяло з білою китицею.
Нагадажмо, принцеса Айко у костюмі приглушеного теракотово-рожевого відтінку відвідала з батьками виставку в Національному художньому центрі в Токіо.