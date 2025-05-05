У сірому вбранні і на шпильках: Олена Зеленська виступила на конференції у Чехії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська на запрошення своєї чеської колеги Єви Павлової взяла участь у конференції Healthcare Initiative for Ukraine, метою якої є посилення медичну підтримку України.

© Instagram Олени Зеленської

На полях конференції Україна і Чехія підписали меморандуми про медичне партнерство. Цей формат співпраці був запроваджений у Києві два роки тому на Саміті перших леді та джентльменів. Чехія стала 23-ою країною-партнером.

© Instagram Олени Зеленської

«Вже 64 меморандуми про медичне партнерство рятують життя в Україні. Це значить, більш як сто медзакладів у нашій країні та світі діагностують, лікують, оперують у безпосередній співпраці із закордонним закладом-побратимом.

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Цій унікальній взаємодії, започаткованій на третьому Саміті перших леді та джентльменів, немає ще й двох років, а її результат — уже понад сто надскладних операцій, які принесли відновлення пораненим захисникам, дітям з онкологією, людям із важкими, раніше неоперабельними станами», — зазначила Зеленська.

На конференції дружина президента постала у сірому ансамблі: штанному костюмі і сорочці. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Образ Олена доповнила укладанням із прикореневим об’ємом, макіяжем у ніжних відтінках та елегантними сережками.

© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з першою леді Чехії Євою Павловою постала у бежевому жакеті оригінального крою і чорних штанях-палацо зі стрілками.