У сірому вбранні і з елегантними сережками: Олена Зеленська провела відеорозмову зі своєю колегою

Олена Зеленська провела відеорозмову з першою леді Суринаму Меллісою Сантохі-Сіначері. Вона подякувала колезі та усім країнам Карибської співдружності й об’єднанню перших леді держав Карибського басейну (SCLAN) за послідовну підтримку України.

Мелліса Сантохі-Сіначер і Олена Зеленська

"SCLAN, як і Саміт перших леді та джентльменів, опікується спільними глобальними темами та шукає дієві механізми привернення уваги й подолання глобальних гуманітарних викликів, зокрема, започатковує ініціативи у сфері охорони здоров’я та ментального добробуту, прав і безпеки дітей, зміцнення прав жінок і гендерної рівності", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська

Вони обговорили майбутні спільні проєкти, зокрема ініціативу Мелліси Сантохі-Сіначері How We Feel, присвячену ментальному здоров’ю підлітків.

"В Україні ми також приділяємо особливу увагу ментальному здоров’ю. Це питання важливе в контексті подолання наслідків війни. Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?" допомагає українцям дбати про свій психологічний добробут", – зауважила перша леді України.

Олена Зеленська

Під час відеозв'язку пані Зеленська постала у сірому вбранні з довгими рукавами. У неї було укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки.

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська у сукні з вирізом і брошкою-пташкою звернулась до гостей Польської національної опери.

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