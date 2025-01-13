У сірому вбранні і з гарною брошкою: Олена Зеленська приїхала на Одещину

Перша леді України у монохромному образі з'явилася на відкритті укриття для дітей.

Олена Зеленська разом із командою взяла участь у відкритті укриття для школярів та вихованців дитячого садочка на Одещині, яке відновила і облаштувала її Фундація.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Попри війну й необхідність постійно рятуватися від ракетних обстрілів в укриттях наші діти продовжують мріяти, пізнавати себе та активно шукати шляхи самореалізації. Це неймовірно надихає, додає надії та лише підтверджує силу нашої стійкості", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там вона постала у монохромному аутфіті. На Олені був сірий костюм, який складався з жакета на затин і широких штанів зі стрілками, і сіра сорочка. Талію перша леді підкреслила тонким чорним ремінцем. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Обрах Зеленська доповнила акуратним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках, срібними сережками і гарною брошкою, яку прикріпила до лацкану жакета.

Нагадаємо, Олена Зеленська у шовковій сорочці з символічним принтом попила чаю з дітьми у Софії Київській.

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