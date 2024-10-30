У сірому вбранні у смужку: папараці заскочили Меланію Трамп у Нью-Йорку

Дружина кандидата у президенти США Дональда Трампа взяла участь у ранковій програмі.
Папараці заскочили колишню першу леді США Меланію Трамп, коли вона вийшла із студії Fox News, де побувала на ранковій програмі Fox & Friends. Жінка сідала до своєї автівки.
Судячи із виразу обличчя, вона не дужа була рада зустріти фотографів.
Меланія була одягнена у сіре вбрання у білу смужку. У неї було розпущене волосся і макіяж із персиковими рум'янами і чорним олівцем на очах.
Нагадаємо, Меланія Трамп у чорній сукні-жакеті і з молочним манікюром з'явилася на благодійній вечері у Нью-Йорку.
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