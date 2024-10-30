Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сірому вбранні у смужку: папараці заскочили Меланію Трамп у Нью-Йорку

У сірому вбранні у смужку: папараці заскочили Меланію Трамп у Нью-Йорку

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Дружина кандидата у президенти США Дональда Трампа взяла участь у ранковій програмі.

Папараці заскочили колишню першу леді США Меланію Трамп, коли вона вийшла із студії Fox News, де побувала на ранковій програмі Fox & Friends. Жінка сідала до своєї автівки.

Меланія Трамп / © Getty Images
Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Судячи із виразу обличчя, вона не дужа була рада зустріти фотографів.

Меланія була одягнена у сіре вбрання у білу смужку. У неї було розпущене волосся і макіяж із персиковими рум'янами і чорним олівцем на очах.

Нагадаємо, Меланія Трамп у чорній сукні-жакеті і з молочним манікюром з'явилася на благодійній вечері у Нью-Йорку.

Читайте також:

Передвиборча гонка в США: Трамп і Гарріс зрівнялися в семи ключових штатах!

Передвиборча гонка в США: Трамп і Гарріс зрівнялися в семи ключових штатах!

Повʼязані теми:

Наступна публікація